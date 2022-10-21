Eskişehir'de araç içindeki çifti silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de araç içinde silahlı saldırıya uğrayan çiftin yaralandığı olayın zanlısı tutuklandı.

Saldırıdan 2 gün sonra Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan zanlı Emrah K. (33), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan Emrah K. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

- Olay

Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde 19 Ekim'de Yunus K. (27) ve eşi Elif K'nin (26) bulunduğu otomobilin önü kesilerek, başka bir araçtan ateş edilmişti.



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