Eskişehir'de araç içindeki çifti silahla yaralayan zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de araç içinde silahlı saldırıya uğrayan çiftin yaralandığı olayın zanlısı tutuklandı.
Saldırıdan 2 gün sonra Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan zanlı Emrah K. (33), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan Emrah K. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
- Olay
Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde 19 Ekim'de Yunus K. (27) ve eşi Elif K'nin (26) bulunduğu otomobilin önü kesilerek, başka bir araçtan ateş edilmişti.