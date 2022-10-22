Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA

Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi ilçesinde, piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 zanlı, jandarma operasyonunda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik belirlenen bir eve baskın yaptı.

Operasyonda, 13 litre el yapımı içki, 1 litre anason yağı, 2,5 kilogram anason tohumu, 11 litre etil alkol, huni, çok sayıda kullanılmış boş cam ve plastik şişe ve kapak ile veresiye içki satışlarının yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Zeydan'dan çiftçilere kaliteli buğday üretimi çağrısı
YEREL HABERLER Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Zeydan'dan ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
(Görüntülü) AKRABALARININ OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYIP YARALADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKRABALARININ OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYIP ...
Otomobilin önünü kesip, akrabası çifti vurdu
YEREL HABERLER Otomobilin önünü kesip, akrabası çifti vurdu
AK Parti İl Başkanı Çalışkan’dan ESO Başkanı Kesikbaş'a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Çalışkan’dan ESO Başkanı ...
Eskişehir'de araç içindeki çifti silahla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de araç içindeki çifti silahla yaralayan ...
Eskişehir'de genç çiftin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de genç çiftin yaralandığı silahlı ...
Eşiyle ilişkisini öğrenip, öldürdükten sonra gömdü; haksız tahrik ve iyi hal indirimi aldı
YEREL HABERLER Eşiyle ilişkisini öğrenip, öldürdükten sonra gömdü; ...
Eskişehir'de ambulansın vakaya ulaşma süresi, 5 dakikanın altına düştü
YEREL HABERLER Eskişehir'de ambulansın vakaya ulaşma süresi, 5 ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
AKPM Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Güz Dönemi Toplantısını değerlendirdi
YEREL HABERLER AKPM Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Güz Dönemi ...
Eskişehir'de ambulans ekiplerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de ambulans ekiplerine ileri sürüş ...
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli ...
Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 kişi ...
Eskişehir'de KOBİ temsilcilerine "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" anlatıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de KOBİ temsilcilerine "İşimi ...
(Görüntülü) FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 12 ...
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.