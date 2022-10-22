Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi ilçesinde, piyasaya sahte içki sürmeye çalıştıkları iddia edilen 2 zanlı, jandarma operasyonunda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte alkol ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik belirlenen bir eve baskın yaptı.

Operasyonda, 13 litre el yapımı içki, 1 litre anason yağı, 2,5 kilogram anason tohumu, 11 litre etil alkol, huni, çok sayıda kullanılmış boş cam ve plastik şişe ve kapak ile veresiye içki satışlarının yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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