Eskişehir'de asayiş uygulamasında, aranan 4 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında, "hırsızlık" suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarma sorumluluk bölgesinde 14 ilçede 57 noktada, 74 asayiş ve trafik timinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması kapsamında, 2 bin 404 kişinin genel güvenlik sorgulaması yapıldı, hırsızlık suçundan aranan 4 kişi ile kayıp olarak aranan 1 kişi yakalandı.



Trafik ekiplerince, 959 araç kontrol edilerek 69 araca 32 bin 11 lira idari para cezası uygulanırken, trafiğe uygun olmayan 3 araç trafikten men edildi.



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