Eskişehir'de "kötü robotlar" yarışması düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen yarışmada, oldukça sınırlı parçalardan 2 saatte tasarlanan robotlar, birbirine üstünlük sağlamak için mücadele etti.



Japonca "beceriksiz, kalitesiz, yetenek yoksunu, utanç verici" gibi anlamlara gelen "HEBOCON" isimini taşıyan yarışmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 16 takım, robotlarını etkinlik alanındaki parça havuzunda bulabilecekleri çeşitli oyuncak, hurda ve robotik ürünüyle tamamlayıp turnuva usulünde yarıştı.



Osmangazi Üniversitesi öğrenci kulüplerinden Eskişehir Mühendislik Topluluğu (ESOES) öğrencileri tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "kötü robotlar" yarışmasında öğrenciler, hurda ve oyuncak parçalarından tasarladıkları robotlarla, kurulan ringde birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci Sarıçiçek, ESOGÜ Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada, 4'er kişilik 16 takımın katıldığı etkinlikte öğrencilerin kısa sürede en kötü robotu tasarlamak için çaba gösterdiğini söyledi.

Öğrencilerin hazırlanan masadaki oyuncak ve robotik parçalarını birleştirerek robotlar tasarlayabildiklerini ifade eden Sarıçiçek, "Hazırlanan robatları öğrencilerimiz yarıştıracaklar. Burada amaç en iyi robotu yapmak değil, adı üzerinde kötü robot yarışması. Dünyada ilk olarak Japonya'da yapıldı. Hebocon olarak adlandırılıyor. Eskişehir'in ilk robot yarışması." diye konuştu.

ESOGÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve ESOES Başkanı Karahan Sarıkaya ise takımların motor ve batarya dışında oyuncular kullanarak robot tasarladıklarını belirtti.

Türkiye’de çok üst düzey robot yarışmalarının yapıldığını kaydeden Sarıkaya, "Çok asgari parçaları var. Motor ve batarya gibi çok basit parçalar üzerine buradaki oyuncak ve hurdaları ekleyerek yapabildikleri en basit robotla yarışmaya katılıyorlar. İki saat içerisinde en basit robotu geliştirip yarışmaya çalışacaklar. Hazırlanan robotlar kurulan ringimizde birbirlerine karşı savaşıyor. Bugün Osmangazi Üniversitesi’nin yanı sıra ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi'nden gelen arkadaşlarımız var." dedi.

Takımlar, yarışmada robot yapmak için salon ortasına konulan masalarda aralarında hurda, oyuncak ve kağıtların olduğu malzemeleri 2 dakika içerisinde toplayıp kendi alanlarına götürdü. Öğrencilerin robot malzemeleri alabilmek için birbiriyle mücadele etti.

Takımların 2 saatlik sürede tasarladığı robotlar kurulan ringde birbirine üstünlük sağlamak için mücadele etti. Yarışmanın sonunda ESOGÜ'den Pulsar takımı birinci olarak bin liralık ödül kazandı. Yarışmada Berbots takımı ikinci olurken, BBTK Girls takımı da en iyi tasarım ödülü kazandı.

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