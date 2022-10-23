Eskişehir'de iki evin kundaklandığı iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yakınlarına ait 2 evi benzin dökerek ateşe verdiği ileri sürülen zanlı ile babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli İ.K, dün gece saatlerinde yaklaşık 1 ay önce alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Ramazan Karakuş'un Şarhöyük Mahallesi'ndeki evinin pencerelerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Yangın mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akrabası Bekir Karakuş'un Fevziçakmak Mahallesi Yılancı Sokak'taki evini de benzin dökerek ateşe veren İ.K, olay yerinden kaçtı.

Evdeki yangın kısa sürede büyürken, yoğun dumanı fark eden komşuları Karakuş, eşi ve çocuğunu evden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tüm evi saran alevleri güçlükle söndürdü. Yangında Bekir Karakuş'a ait ev kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama olayı ile ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Ekipler her iki evi de ateş veren kişinin İ.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli İ.K. ile babası M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.K. tutuklandı. Babası M.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

- "10 dakika daha çıkmasaydık yanacaktık"

Yaşadığı tek katlı ev kundaklama sonucu yanan Bekir Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşularının uyarısıyla yangından kurtulduklarını söyledi.

Yangını çıkaran İ.K'nin akrabası olduğunu belirten Karakuş, şunları kaydetti:

"Akrabamızın oğlu, kardeşimle 1 ay önce ufak bir tartışma yaşamış. Kundaklama yaptı. Bir alıp vereceğim yok, aramızda husumet yok. Olay anında evde uyuyorduk, komşuların sesiyle çıktık. 10 dakika daha çıkmasaydık yanacaktık. Buna şükür, canımızın kurtulduğuna dua ediyoruz. Evde eşim, kızım ve ben vardık. Eşim şeker ve tansiyon hastası. Bir de yoğun dumandan etkilendi. Şükürler olsun yine de kalktık. Ev tamamen yandı, dışarıda kaldık. Komşularda yatıyoruz. Kalacak yerimiz yok. Eşyalarımızın hepsi perişan oldu."

Kundaklama şüphelisi İ.K'nin Şarhöyük Mahallesi’ndeki evi ateşe vermesi güvenlik ise kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosikletle gelen zanlı İ.K'nin sokağı kontrol ettikten sonra elindeki plastik şişe ile evin yakınına gelip, pencerelere yanıcı madde döktükten sonra ateşe vermesi yer alıyor.



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