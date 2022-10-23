Eskişehir'de iki evin kundaklandığı iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de iki evin kundaklandığı iddiası

AA

Eskişehir'de iki evin kundaklandığı iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yakınlarına ait 2 evi benzin dökerek ateşe verdiği ileri sürülen zanlı ile babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli İ.K, dün gece saatlerinde yaklaşık 1 ay önce alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Ramazan Karakuş'un Şarhöyük Mahallesi'ndeki evinin pencerelerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Yangın mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akrabası Bekir Karakuş'un Fevziçakmak Mahallesi Yılancı Sokak'taki evini de benzin dökerek ateşe veren İ.K, olay yerinden kaçtı.

Evdeki yangın kısa sürede büyürken, yoğun dumanı fark eden komşuları Karakuş, eşi ve çocuğunu evden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tüm evi saran alevleri güçlükle söndürdü. Yangında Bekir Karakuş'a ait ev kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama olayı ile ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Ekipler her iki evi de ateş veren kişinin İ.K. olduğunu belirledi.

Şüpheli İ.K. ile babası M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.K. tutuklandı. Babası M.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

- "10 dakika daha çıkmasaydık yanacaktık"

Yaşadığı tek katlı ev kundaklama sonucu yanan Bekir Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşularının uyarısıyla yangından kurtulduklarını söyledi.

Yangını çıkaran İ.K'nin akrabası olduğunu belirten Karakuş, şunları kaydetti:

"Akrabamızın oğlu, kardeşimle 1 ay önce ufak bir tartışma yaşamış. Kundaklama yaptı. Bir alıp vereceğim yok, aramızda husumet yok. Olay anında evde uyuyorduk, komşuların sesiyle çıktık. 10 dakika daha çıkmasaydık yanacaktık. Buna şükür, canımızın kurtulduğuna dua ediyoruz. Evde eşim, kızım ve ben vardık. Eşim şeker ve tansiyon hastası. Bir de yoğun dumandan etkilendi. Şükürler olsun yine de kalktık. Ev tamamen yandı, dışarıda kaldık. Komşularda yatıyoruz. Kalacak yerimiz yok. Eşyalarımızın hepsi perişan oldu."

Kundaklama şüphelisi İ.K'nin Şarhöyük Mahallesi’ndeki evi ateşe vermesi güvenlik ise kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosikletle gelen zanlı İ.K'nin sokağı kontrol ettikten sonra elindeki plastik şişe ile evin yakınına gelip, pencerelere yanıcı madde döktükten sonra ateşe vermesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)ESKİŞEHİR?DE HAMAM MÜZESİ AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ESKİŞEHİR?DE HAMAM MÜZESİ AÇILDI
Eskişehir´de Hamam Müzesi açıldı
YEREL HABERLER Eskişehir´de Hamam Müzesi açıldı
(Görüntülü)ÜNİVERSİTELİLER, TASARLADIKLARI &#039;KÖTÜ ROBOTLAR&#039; İLE YARIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÜNİVERSİTELİLER, TASARLADIKLARI 'KÖTÜ ...
Eskişehir'de "kötü robotlar" yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de "kötü robotlar" yarışması düzenlendi
Üniversiteliler, tasarladıkları 'kötü robotlar' ile yarıştı
YEREL HABERLER Üniversiteliler, tasarladıkları 'kötü robotlar' ile ...
Eskişehir'de asayiş uygulamasında, aranan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de asayiş uygulamasında, aranan 4 şüpheli ...
Şampiyon atların elit tayları "yeni rekor umuduyla" satışa sunulacak
YEREL HABERLER Şampiyon atların elit tayları "yeni rekor umuduyla" ...
Akrabası çifti, eşiyle barışması için aracı olmadıkları için vurmuş
YEREL HABERLER Akrabası çifti, eşiyle barışması için aracı ...
Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli ...
Eskişehir'de jandarmadan sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir'de jandarmadan sahte içki operasyonu
Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Zeydan'dan çiftçilere kaliteli buğday üretimi çağrısı
YEREL HABERLER Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Zeydan'dan ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
(Görüntülü) AKRABALARININ OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYIP YARALADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKRABALARININ OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYIP ...
Otomobilin önünü kesip, akrabası çifti vurdu
YEREL HABERLER Otomobilin önünü kesip, akrabası çifti vurdu
AK Parti İl Başkanı Çalışkan’dan ESO Başkanı Kesikbaş'a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Çalışkan’dan ESO Başkanı ...
Eskişehir'de araç içindeki çifti silahla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de araç içindeki çifti silahla yaralayan ...
Eskişehir'de genç çiftin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de genç çiftin yaralandığı silahlı ...
Eşiyle ilişkisini öğrenip, öldürdükten sonra gömdü; haksız tahrik ve iyi hal indirimi aldı
YEREL HABERLER Eşiyle ilişkisini öğrenip, öldürdükten sonra gömdü; ...
Eskişehir'de ambulansın vakaya ulaşma süresi, 5 dakikanın altına düştü
YEREL HABERLER Eskişehir'de ambulansın vakaya ulaşma süresi, 5 ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
AKPM Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Güz Dönemi Toplantısını değerlendirdi
YEREL HABERLER AKPM Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Güz Dönemi ...
Eskişehir'de ambulans ekiplerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de ambulans ekiplerine ileri sürüş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.