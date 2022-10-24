Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere baskınlar yaptı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 47 bin dal makaron, 4 bin 200 dal sarılmış sigara, 650 kilo kıyılmış tütün ile 2 sigara sarma makinası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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