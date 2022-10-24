AK Parti heyeti EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli'yi ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetin, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret ettiği bildirildi.

EOSB'den yapılan açıklamada, ziyarette sanayicilerin talep ve beklentilerinin görüşüldüğü belirtildi.

Küpeli'nin, OSB'nin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ile OSB tarafından gerçekleştirilen yatırımlar hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin hızlı bir büyüme temposunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomide açıklanan başta ihracat hedefi olmak üzere diğer hedeflere ulaşmamız için çok daha fazla sanayi tesisine, yeni OSB alanlarına ve üreticilere ihtiyacımız var. Sanayicilerimiz büyük bir şevkle yatırım yapmak istiyor ve bizden sürekli yer talep ediyorlar ama yeni alanları OSB olarak ilan etmek ve yatırıma hazır hale gelmesine yönelik bürokratik süreçler çok uzun sürüyor. Bunların basitleştirilmesi için acilen yasal ve mevzuat düzenlemeleri yapılması gerekiyor. Bunları sayın vekilimize ilettik. Yatırımcının önünün çok daha hızlı açılması gerekiyor. Sanayimizin ve iş dünyamızın beklentilerini geniş bir biçimde kendilerine aktarma imkanı bulduk."

Çavuşoğlu ise Eskişehir'in güçlü bir ekonomik yapıya ve nitelikli iş gücüne sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayicilerimiz üretim yapıyorlar, ihracat gerçekleştiriyorlar, istihdam sağlıyorlar ve ülke ekonomisine değer kazandırıyorlar. Bugün Eskişehir sanayisinin en güçlü temsil organlarından biri olan ve il sanayinin en yoğun bir şekilde kümelendiği Eskişehir OSB Başkanımız Nadir Bey’den sanayicilerimizin istek ve beklentilerini ve sorunlarını dinleme imkanı bulduk. Bizler her zaman halkımızın, elini değil adeta gövdesini taşın altına koyan işveren ve sanayicilerimizin yanında olduk. Sanayicilerimiz gerçekleştirdikleri üretimle, ihracatla, istihdamla ülkemiz ekonomisinin ana gücünü oluşturuyorlar. Sayın başkanımızdan sanayicimizin ve OSB yönetiminin isteklerini dinledik ve not aldık. Ülkemizin ve Eskişehir sanayinin daha da güçlenmesi, istihdamın artması, sanayicilerin istek, sorun ve taleplerinin çözümü noktasında parti olarak gerekli tüm desteği verdik, bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz. Nadir Başkanımızdan özellikle Eskişehir OSB'nin büyüme ve genişlemesiyle, süren kamulaştırmalar konusundaki acil istek ve taleplerini not ettik. Bunları gerekli makamlarla paylaşacak ve takipçisi olacağız. Bizim telefonlarımız herkese ve sizlere daima 7 24 açık. Her zaman sizlerin hizmetinizdeyiz. Bizim için her görüş ve fikir çok değerlidir. Bugün bize iletilen tüm görüşleri, istek ve beklentileri hem partimizin üst yönetimine hem de hükümetimize aktaracağız. Ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Eskişehir OSB'yi ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Eskişehir sanayisinin daha da büyümesi ve bize iletilen taleplerin hayat geçmesi için tüm gücümüzle çalışacağız."

Çavuşoğlu'na ziyarette AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Zengin, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Patel'in eşlik etti.

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