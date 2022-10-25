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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de kumar operasyonunda 49 kişiye para cezası verildi

AA

Eskişehir'de kumar operasyonunda 49 kişiye para cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kumar operasyonunda 49 kişiye 89 bin 131 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve makinesi ele geçirildi.

Kumar oynayan 49 kişi hakkında toplam 89 bin 131 lira idari para cezası tutanağı düzenleyen ekipler, iş yerini mühürledi.

İş yeri sahibi Ş.Y. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

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