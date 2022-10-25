AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan, Eksi 25 Çocuk Köyü'ne ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Eksi 25 Çocuk Köyü"nü ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Komitesinnde görev yapan öğrenciler Günay'a eşlik ederek alanı ve atölyeleri gezdirip, bilgi verdi. Emine Nur Günay, Çocuk Köyü'ne çocuklarını etkinlik için getiren anneler ile ilk yardım atölyesine katıldı.

Milletvekili Günay, Çocuk Komitesi ile quiling tekniğiyle kağıt katlama ve sihirli labirent oyunu etkinliklerini gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emine Nur Günay, Eskişehir'in Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan köyde, öncelikli dezavantajlı çocuklar olmak üzere tüm çocukların sosyal etkileşimlerini, karşılaştıkları sorunlarla baş edebilme becerilerini güçlendirmeleri için yaşam alanı oluşturulduğunu bildirdi.

Eksi 25 Derneği'nin özgüvenli, donanımlı bireylerin yetişmesi adına inanılmaz bir emek verdiğini aktaran Günay, şöyle devam etti:

"Başarının kararlılık ve emekle geldiğinin en güzel örneği bu proje. Çok kısıtlı bir ekiple çalışan, gönüllüler ile büyük bir aile olan ekibin ben de gönüllü bir üyesi oldum, gurur duydum. Yapılan çalışmalardan çok etkilendim. Çocuklarımız için çok değerli bir proje. Başta Yönetim Kurulu Başkanı Burak Karakaya olmak üzere Başkan Yardımcısı Yasemin Tümkaya Karakaya, yönetim kurulundan Esin Yontunç, Fatma Kavak İyilik’e emekleri için teşekkür ediyorum. Böyle bir projenin Eskişehir'de olmasından ve yaklaşık 5 senedir bu projenin sürdürebilir bir hale gelmesinden dolayı gurur duyuyorum. Başarısını ve sürdürülebilirliğini kanıtlamış bir proje. Derneğin çalışmaları için bir milletvekili olmaktan öte bir anne bir ebeveyn olarak neler yapabileceğimi konuştuk. Ayrıca Türkiye için bir başarı örneği olan derneğin çalışmalarını Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Çocuk Hakları Alt Komisyonunda muhakkak gündeme getireceğim. TBMM'de ilgili komisyonlarda çalışmalarını sunacaklar inşallah."

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