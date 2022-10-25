"Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz Projesi", Eskişehir'de tanıtıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), TİSK Mikrocerrahi Vakfı (TİSK MCV) ve Ford Otosan iş birliğiyle hayata geçirilen "Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz Projesi"nin tanıtım toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi.

İnönü ilçesindeki Ford Otosan Eskişehir fabrikasında düzenlenen programda konuşan Fabrika Lideri Fırat Elhüseyni, projeyi iş sağlığı ve güvenlik konusunda bilinçlenme hareketi olarak gördüklerini söyledi.

Elhüseyni, 2017 yılında ilk adımlarını attıkları projenin Türkiye'de iş güvenliği kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaşması hedefiyle büyük rol aldıkları bir iş olduğunu belirterek, "Öğrencilere ve farklı meslek gruplarına verdiğimiz seminerlerle iş sağlığı ve güvenliğinin önemini anlattık. Çalışma arkadaşlarımızın sorumlu vatandaşlık anlayışıyla filizlendirdiği bu proje, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı iş birliğiyle güçlenerek yeni bir yola giriyor ve bizi gururlandırmaya devam ediyor." dedi.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda istikrarlı bir şekilde eğitim, destek ve farkındalık projeleri gerçekleştirdiklerini aktaran Elhüseyni, kazaların kaynağında; önlenmesini sağlamanın yanı sıra çalışanların yaşam kalitesini, iş ve özel hayat dengesini iyileştirmenin, sağlık ve güvenlikleri korumanın en önemli öncelikleri olduğunu söyledi.

Bu anlayışla iş sağlığı ve güvenliğinin toplumun farklı kesimlerini kapsayan bir kültüre dönüşmesinde projenin büyük katkıları olacağına inandıklarını ifade eden Elhüseyni, "Ford Otosan'ın uzun yıllardır iş sağlığı ve güvenliği konusunda yürüttüğü çalışmalar ulusal ve uluslararası alanlarda birçok ödül aldı. Ford dünyasının iş sağlığı ve güvenliği ödülü olan Amerika'da Başkanlık İş Güvenliği Ödülü, daha önce global birincilik dahil pek çok kez ödüle layık görülmüş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Elhüseyni, projenin 2023 sonuna kadar Türkiye çapında on binlerce kişiye dokunacağını bildirdi.

- "Farklı noktalarda daha çok kişiye dokunabileceğiz"

Üniversite, meslek lisesi ve ilkokul öğrencilerinden organize sanayi bölgesi şirket çalışanlarına kadar çok farklı hedef kitlelerine sesleneceklerini aktaran Elhüseyni, "Çeşitli etkinlik ve seminerlerle geniş kitlelere ulaşırken iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin ve bunun bir kültür olarak benimsenmesinin faydaları anlatılacak. Projenin önemli iletişim kaynaklarından biri de Eskişehir fabrikamızda üretilen gururumuz Ford Trucks F-MAX gezici tırımız olacak. Projeye özel olarak hazırlanan F-MAX ile görünürlüğü ve erişimi artırıp farklı noktalarda daha çok kişiye dokunabileceğiz." diye konuştu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık da 5 yıl önce birkaç özverili Ford Otosan çalışanının başladığı yolculuğun, 2019'da genel müdürlüklerinin dahil olmasıyla büyüdüğünü ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı'nın katkılarıyla projenin başladığını bildirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10 yıl önce yayımlandığını hatırlatan Işık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş sağlığı ve güvenliğinin güvenlik kültürünün topyekun benimsenebilmesi için nesillerin yetişmesi, nesillerin geçmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu kapsamda genel müdürlük olarak anaokulundan başlayarak tüm öğrencilerimize, hatta ailelerimize ve çalışanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bizler güvenlik kültürünün oluşması için nesillerden bahsederken dünya 5.0 Sanayi devrimini konuşmaktadır. Bu kapsamda ülkece bu Sanayi 5.0'dan geri kalmamak, ilerleyen teknolojiyi iş sağlığı ve güvenliğine entegre etmek, hatta bu konuda icat eden ve öncü olan bir ülke olmamız gerektiği unutulmamalıdır."

Konuşmaların ardından katılımcılar "Sıfır Kazaya Yolculuk" mottosuyla hazırlanan tırı gezdi.

Programa, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Osman Demir ve fabrika çalışanları katıldı.

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