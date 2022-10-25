Eskişehir ve Kütahya'da öğrenciler güneş tutulmasını gözlemledi

ESKİŞEHİR/KÜTAHYA (AA) - Parçalı güneş tutulması, Eskişehir ve Kütahya'da da izlendi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki gözlem etkinliği öncesinde öğrencilerin çektiği ay fotoğrafları sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Beylikova Fen Lisesi Astronomi Kulübü üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışında, öğrencilerin her bilim koluna olduğu gibi astronomiye de meraklı olmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gök biliminin önemine işaret eden Töre, "Gelecek yaşamın ayda aranacağı, gezegenlerde aranacağı araştırılıyor. Bizim de buradan ünlü gök bilimcilerini yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Bu konuda hizmetlerinizin gelişiminde, laboratuvarlarınızın araç ve gereçlerinin gelişiminde çocukların huzurunda size söz veriyorum. Ne ihtiyacınız varsa bu okulun biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak karşılamaya hazırız." dedi.

Lisenin biyoloji öğretmeni Erdal Karataş ise parçalı güneş tutulmasını anlık olarak teleskopla izlemek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Güneşin kısmen ay tarafından kapanacağını anlatan Karataş, "Ay, dünya ve güneş arasına girecek. Şu anda tam kapanma gerçekleşmiyor. En son 17 yıl önce gerçekleşmişti. Biz sadece yüzde 40'ını yani yarısına yakınını gözlemleyebileceğiz. Yani Kuzey Yarımküre'de ancak bu kadar oluyor. Sergimiz için ayın evrelerinin fotoğraflayabildiğimiz kadar fotoğrafladık. İlerleyen dönemlerde gezegen fotoğrafçılığına başlayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Töre ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp tarafından fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler, parçalı güneş tutulmasını teleskopla gözlemledi.

- Kütahya

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde parçalı güneş tutulması, kent merkezinde vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları tarafından izlendi.

Kentteki bazı okullardan öğrenciler alanda toplanarak güneş gözlükleriyle tutulmayı gözlemledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.