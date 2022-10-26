Eskişehir'de açık maden ocağında heyelan ve yangın tatbikatı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Seyitgazi ilçesindeki Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne bağlı açık maden ocağında heyelan ve yangın tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği, maden sahasında heyelan meydana geldi, 1 ekskavatör, 1 dozer, 3 kamyon ve 1 minibüs, sürücüleri ile kayan maden kütlesi altında kaldı. Ayrıca kurtarma çalışmaları sırasında trafoda yangın çıktı.

İhbar üzerine harekete geçen Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekiplerinin yanı sıra jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri olaya müdahale ederek kurtarma çalışmalarına katıldı.

Çalışmalarda AFAD, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve jandarmadan toplam 56 kişi görev yaptı.

AFAD Eskişehir Müdürü Recep Bayar, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 yılının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tatbikatlar yılı ilan edildiğini belirterek, bir süre önce Amasra'da bir maden kazasının yaşandığını anımsattı.

Eskişehir'de deprem ve maden kazası ile ilgili tatbikatlar yaparak ilin güç ve imkanlarını test ettiklerini ifade eden Bayar, şu bilgileri verdi:

"Eksikliklerimizi belirlemek üzere bu tatbikatı Kırka Bor İşletmemiz ve AFAD Müdürlüğümüz birlikte planladık. Burada sadece ilimizin imkanlarını test ederek müdahalelerde bulunuyoruz. Şu anda Kırka Bor Maden İşletmesinde bir hafta önce yaşanmış olan 5,2 büyüklüğünde bir depreme bağlı olarak bir setin çökmesi ve altında işçiler ve iş makineleri kalmasının yanı sıra trafo patlaması, ve setlerde çatlama olmasından dolayı sızıntıya müdahale çalışması yapılıyor. Bu çalışmalarda ilimizde işletme müdürlüğümüz ile kurumlarımız ve AFAD'ın koordinasyonunu test ediyoruz. Varsa eksiklerimizi belirleyip daha iyi hizmet ve güvenlik sunabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Tatbikatı, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Kırka Bor Maden İşletmesi yetkilileri ile diğer ilgililer oluşturulan kriz merkezinden takip ettiler.

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