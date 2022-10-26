Eskişehir'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü Oğulcan U'yu yakaladı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçundan 21 yıl hapse mahkum edilen Oğulcan U, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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