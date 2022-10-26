TİGEM 18 tay satışından 14 milyon lira gelir elde etti

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi'nin yetiştirdiği 18 elit tayın satışından 14 milyon lira gelir elde etti.

TİGEM'den yapılan açıklamaya göre, safkan Arap atı yetiştiriciliğinde dünyanın en köklü kuruluşu olan TİGEM'in İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirdiği 2022 yılının son elit tay satışında, "toplam satış geliri" ve "satış ortalaması" olmak üzere iki kategoride rekora imza atıldı.

Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 18 elit tayın açık artırma usulüyle satıldığı müzayedede toplam 14 milyon lira gelir elde edildi.

Ortalama 782 bin lira bedelle satılan taylardan en yüksek fiyatla alıcı bulan tay, 1 milyon 900 bin liraya Cafer Akbulut tarafından satın alınan "Efsaneat" oldu.

"Efsaneat"ı 1 milyon 800 bin lirayla "Atabeyli" ve 1 milyon 300 bin lirayla "Karakurt Beyi" takip ederken bu safkanlar sırasıyla Murat Yıldız ve Mehmet Engin Sezen tarafından satın alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Cumhuriyet kadar eski bir kurumun temsilcisi olarak bu satışlarda yer aldığını belirterek, Sultansuyu, Karacabey ve Anadolu Tarım İşletmelerinde atçılık faaliyetlerinin sürdürüldüğünü ve her yıl yaklaşık 260 yarış tayının camianın hizmetine sunulduğunu vurguladı.

Atçılık ve yarış camiasının daha güçlü olmasının, ıslahta daha ileriye götürecek çalışmaların yürütülmesinin müzayedelere katılan alıcıların desteğiyle sağlandığının altını çizen Gezginç, özelikle TİGEM atçılık faaliyetlerini zaman mefhumu gözetmeksizin sabırla ve büyük bir özveriyle sürdüren mesai arkadaşlarına da teşekkür etti.

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