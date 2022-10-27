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Eskişehir'de pansiyonlu okulların ekmeği meslek liselilerden

AA

Eskişehir'de pansiyonlu okulların ekmeği meslek liselilerden

ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'deki Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan "fırın atölyesi"nde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, günlük 5 bin roll ekmek üreterek pansiyonlu okullar başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı kurumların ihtiyacını karşılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde "fırın atölyesi" kuruldu.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri 1,5 ay önce faaliyete geçen atölyede uygulamalı eğitim alarak, fırıncılık konusunda deneyim kazanıyor.

Öğrencilerin derslerde öğrendiklerini uygulayarak pekiştirmelerine imkan sağlayan atölyede, günlük 5 bin roll ekmek (küçük ekmek) imal ediliyor.

Fırıncılık sektörü için kalifiye elemanlar olarak yetişen öğrencilerin pişirdiği ekmekler, kentteki pansiyonlu okullar ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı kurumlarda tüketiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine, müdürlük olarak protokolü, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uyguladıklarını söyledi.

"Fırın atölyesi" sayesinde öğrencilerin üreterek öğrendiklerini vurgulayan Töre, "Bizim en çok mesleki teknik ve Anadolu liselerinde önem verdiğimiz hususu yiyecek içecek bölümünde gerçekleştirmiş olduk. Üretmenin tadına vardılar. Böylece gelecek yaşamları için hayalleri oluşmaya başladı. Bu üretimin zevkine varınca gelecekte kendilerine bir iş yeri açmayı ve bu alanda öğrendikleriyle kendi iş yerlerinde hizmet vermeyi planlıyorlar. Bunu duymak bizleri çok sevindiriyor." diye konuştu.

Okuldaki fırının kurulumuna katkı sunanlara teşekkür eden Töre, "Gerçekten de burada üretilen ekmekler son derece kaliteli bir ortamda üretiliyor. 'Ye Ekmek' markasını alarak biz tüm pansiyonlu okullarımızın ekmek ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Pansiyonlu okullarımızda ara öğün veriyoruz. Ara öğünlerindeki reçeteye göre poğaça ve simit ihtiyaçlarını bu fırınlardan üreterek göndereceğiz. Pansiyonlu okulların yanı sıra öğretmenevlerimiz ve yemekhanelerimiz de kurumumuzdan ekmek ihtiyacını karşılamaktadır." dedi.

Töre, öğrencilerin üreterek piyasaya gönderdikleri ekmeğin onlara mesleki anlamda çok şey kattığını dile getirerek, "Ben bu vesileyle Sayın Bakanıma, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Nazan Şener'e, ildeki çalışmalarda bizim motivasyonumuzu arttıran saygıdeğer Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız Beyefendiye ve tüm emeği geçen herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

- "Kapasite günlük 10 bin ekmeğe çıkacak"

Okul müdürü İrem Çakır ise projeyle okulda yiyecek içecek hizmetleri alanındaki 320 öğrenciyi eğitimli fırın ustaları olarak yetiştirdiklerini kaydetti.

Öğrenciler için sağlıklı ekmekler ürettiklerini belirten Çakır, şunları söyledi:

"Okulumuzda üretilen ekmekler 19 pansiyonlu okula dağıtılıyor ayrıca öğretmenevinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Şu anda 5 bin ekmek üretiyoruz. Eksi 18 odamız tamamlandığında 5 bin sandviç ekmeği ve poğaça daha üreteceğiz. Bunları da üretimimize eklemiş olacağız. En kısa sürede kapasite günlük 10 bin ekmeğe çıkacak."

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Alan Şefi Fatma Gül Sağlısal da okulda verilen eğitimle sektördeki kalifiye eleman eksiğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerin atölyede üretimin içinde yer alması dolayısıyla mezun olduklarında eğitimli ve işin uzmanı olarak çalışacağını vurgulayan Sağlısal, öğrencilerin burada üretimin her aşamasını gördüğünü belirterek, "Yoğuruyorlar, eliyorlar, şekil veriyorlar, pişiriyorlar, paketliyorlar. Ondan sonra kasalara doldurup servisi sağlıyorlar." dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Arif Erdönmez de öğrenim gördüğü bölümü sevdiğini söyledi.

Atölyede aldığı eğitimin mesleki anlamda kendisine katkısının olduğunu ifade eden Erdönmez, "Öğretmenlerim bana çok şey kattı. İlerisi için kolumda bir altın bilezik oluştu. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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