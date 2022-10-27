Eskişehir'de sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda 51,7 litre damıtma usulü elde edilen etil alkol, anason aroması ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Söz konusu evde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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