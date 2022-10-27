Eskişehir Şehir Hastanesinde 4 yılda yaklaşık 8 milyon hastaya hizmet verildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Ekim 2018'de açılan Şehir Hastanesi, hizmete girdiği günden bu yana yaklaşık 8 milyon poliklinik hizmeti sundu.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 350 bin metrekare kapalı alana konumlandırılan 1235 yatak kapasitesiyle açılışı yapılan Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar gibi çevre illere de hizmet veriyor.

Adeta bir sağlık üssü gibi hizmet veren Eskişehir Şehir Hastanesi yanık merkezi, obezite merkezi, kronik yara bakım merkezi, uyku merkezi, kalp merkezi, onkoloji merkezi gibi özellikli birimleriyle de dikkati çekiyor.

360 hekimi ve 2 bin 411 sağlık personeli sayısı ile açıldığı ilk yılda 2 milyona yakın hasta muayenesine ulaşan hastane, bugüne kadar 7,7 milyon hastaya ayaktan, 225 bin hastaya yatarak, 193 bin hastaya da ameliyat hizmeti sundu. 4 yıllık süreçte yüzde 75 yatak doluluk oranı, yüzde 80 yoğun bakım doluluk oranıyla hizmet gerçekleştiren Eskişehir Şehir Hastanesi, Kovid-19 salgını sürecinde de başarıyla sağlık görevi verdi.

Eskişehir'in doğum sayıları en yüksek olan ve "anne ve bebek dostu" unvanına sahip hastanede açılışından itibaren 19 bin 500 doğum gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastanenin Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Sağlıkta Kalite Standartları" değerlendirmesinde Türkiye'nin en iyi hastaneleri arasına girdiğini belirterek, ülkede her geçen gün yenileri eklenen şehir hastanelerinden birini Eskişehir'e kazandırdığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bugüne kadar hizmeti geçen herkese teşekkür etti.

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