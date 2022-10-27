Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tunalı Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Y.E'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 129,3 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 12,68 gram kokain, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.