AK Parti Eskişehir Teşkilatı 100 bin üyeyi ziyaret edecek

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Eskişehir Teşkilatı'nın Cumhuriyetin 100'üncü yılı ile "Türkiye Yüzyılı"na girerken 100 bin üyeyi ziyaret çalışmalarının başladığını duyurdu.

Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı başlayan üye ziyaretlerine Zihni Çalışkan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, ilçe başkanları, ana kademe il, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, AK Parti Eskişehir Teşkilatı olarak sahayı hiçbir zaman boş bırakmadıklarını vurguladı.

Dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Çalışkan, şunları ifade etti:

"Özellikle önümüzdeki seçimler ülkemizin geleceği bakımından büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 sürecinde elini kuvvetlendirmek adına çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. AK Parti ailesi olarak Eskişehir'imizde 100 binin üzerinde üyemiz var. Cumhuriyetin 100'üncü yılı ile 'Türkiye Yüzyılı'na girmenin heyecanı yaşadığımız bu günlerde teşkilatımızla birlikte şehrimizde 100 bin üyemizi ziyaret etme çalışmalarımıza başladık. Programlarımız kapsamında üyelerimizi ziyaret ediyor, hal hatırlarını soruyor ve aynı zamanda AK Parti ailemize yeni üyeler kazandırıyoruz. Hemşehrilerimizi hanelerinde ziyaret etmek, fikirlerini almak ve istişare etmek çok kıymetli. Gönüllere girmek çabasıyla sahayı hiçbir zaman boş bırakmıyoruz. Ziyaretlerimizde 'gece gündüz' demeksizin emek sarf eden her bir teşkilat mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Durmak yok, yola devam."

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