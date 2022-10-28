Eskişehir'de engelliler bireyselleştirilmiş eğitimle kazanılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile SOMET Zihinsel Gelişim Derneği arasında "Engelliye Özelleştirilmiş Gelişim ve Kazanım Modeli Projesi" iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Senato Salonu'nda gerçekleşen protokol imza törenine ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Doç. Dr. Oytun Meçik, Genel Sekreter Bayram Kaplan ile SOMET Zihinsel Gelişim Derneği Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Güntülü Ak ve Eczacı Fatma Sevencan ve dernek kurucularından Prof. Dr. Selma Metintaş katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ve Dernek Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, imzaladıkları protokolün hayırlı olmasını diledi.

Zihinsel engellilerin topluma dayalı eğitim, sağlık, bakım ve barınma hizmetlerini bilimsel yöntem ve uygulamalarla gerçekleştirecek "Engelliye Özelleştirilmiş Gelişim ve Kazanım Modeli"nin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamayı amaçlayan protokol kapsamında ESOGÜ ve SOMET Zihinsel Gelişim Derneği, zihin engelli kişilerin bireyselleştirilmiş eğitim ve gelişim programlarının hazırlanıp uygulanması, zihin engelli kişilerin sağlık eğitimi ve değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirilmesi, zihin engellilerin yakınlarının, bakanlarının ve eğitimcilerinin eğitim programlarının yapılması ve uygulanması ve zihin engelliliği konusunda bilimsel araştırmalar hazırlanması ve yayınlanması alanlarında iş birliği yapacak.

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