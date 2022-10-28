Eskişehir'de aranan 122 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda yakalanan 122 kişiden 27'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son 20 günde düzenlenen operasyonlarda, "hırsızlık", "suç delillerini yok etme veya gizleme", "kasten yaralama" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan 122 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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