Eskişehir'de yakalanan akü hırsızlığı şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki bazı otomobillerden akü çaldıkları iddia edilen şüpheliler N.B, H.B, Ö.G. ile A.G'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan N.B, H.B. ile A.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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