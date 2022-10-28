Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olaylarının sanığı hakkında iddianame hazırlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde mart ayında yaşanan silahla rehin alma ve yaralama olaylarının sanığı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Sabahattin Y. (22) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen iddianamede sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yağma, konutta ve iş yerinde yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından yargılanması istendi.

İddianamede, hastaneden alınan rapora göre akıl sağlığı yerinde olan sanığın, Ferit Takan'ın evinin bahçesine girerek konut dokunulmazlığını ihlal ettiği, silah zoruyla aracını yağmaladığı aktarıldı.

Bir akaryakıt istasyonuna giden sanığın silah zoruyla LPG ve benzin aldığı, çalışanlardan Halit Aladağ'ın ayaklarına ateş edip araca bindirdiği, cep telefonunu gasbettiği, daha sonra ilçe merkezine geldiği kaydedildi.

Kahvehanenin önünde İrfan Poltara'nın da ayaklarına ateş ettiği bilgisi verilen iddianamede, sanığın hem Poltara'yı hem de Aladağ'ı öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi.

Sabahattin Y'nin 53 yıldan 92 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına ilerleyen günlerde 3. Ağır Mahkemesinde başlanacak.

Mahmudiye ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Sabahattin Y, 23 Mart'ta jandarma ekiplerinden kaçarken önce benzinlik çalışanı Halit Aladağ'ı, daha sonra kahvehanenin önünde İrfan Poltara'yı tüfekle rehin almıştı. Bu kişileri ayaklarından vuran Sabahattin Y, jandarmanın "teslim ol" çağrısına elindeki tüfekle ateş ederek karşılık vermesi üzerine bacağından vurulup yakalanmıştı. Sabahattin Y, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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