AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Her üç çocuktan biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı üyeleri, AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı için Ankara'ya gitti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"​​​​​​​Eskişehir Teşkilatı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinin açıklanacağı programa katılmak için Ankara'dayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümünde geçmişin gururunu yaşarken, geleceğin Türkiye'si için heyecanlıyız. Merkez ilçelerimiz ve dış ilçelerimiz dahil olmak üzere çok sayıda teşkilat mensubumuzla birlikte tarihi ana şahitlik etmek için yerimizi aldık. Büyük ve güçlü Türkiye için durmak yok, yola devam."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.