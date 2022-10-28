BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir ziyaretinde soruları yanıtladı:

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin, "Tabipler Birliği Başkanı'yla ilgili yapılan soruşturma tamamen hukuki bir soruşturma. Çünkü kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kahraman Türk Ordusuna iftira atamaz." dedi.

Eskişehir'de ziyaretlerde bulunan Destici, Organize Sanayi Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Destici, Fincancı'nın tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Türkiye, 40 yıla yakındır terörle mücadele ediyor. Binlerce şehit verdik. On binlerce insanımızı kaybettik. Bunun dışında maddi olarak da çok büyük kayıplar yaşadık. Milletimizin geleceğine, devletimizin varlığına, ülkemizin bütünlüğüne kastedildi. Biz terörle uğraşırken maalesef içimizdeki bir kısım gruplar, sözde sivil toplum örgütleri, terör seviciliği yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil, terörünün ve terör örgütlerinin, onların siyasi uzantısı partilerin yanında duruyorlar. İşte bunun son örneğini de Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nda gördük. Kahraman Türk Ordusu tarihin hiçbir döneminde kimyasal silah kullanmamıştır. Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterlerinde böyle bir silah olmadığını açıklamasına rağmen bunların söylenmiş olması gerçekten kabul edilebilir değil. Öncelikle bir kere daha lanetliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili de aynı şeyleri söyledi ve maalesef hala bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan ya da parti sözcüsünden, genel başkan yardımcılarından bunu kınayan, bunu ayıplayan bir söz duymadık ya da bir disiplin süreci işletileceğine dair herhangi bir açıklama da duymadık. Unutturmaya çalışıyorlar ama biz de unutmayacağız, unutturmayacağız. Milletimiz de unutmayacak. Tabii Tabipler Birliği Başkanı'yla ilgili yapılan soruşturma tamamen hukuki bir soruşturma. Çünkü kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kahraman Türk Ordusuna iftira atamaz."

- "Cezası neyse bununla karşı karşıya kalacak"

Şebnem Korur Fincancı ve Sezgin Tanrıkulu'nun iç kamuoyuna değil, Avrupa'ya, Batı'ya mesaj vermeye çalıştığını, Türkiye'yi karalamak, itibarsızlaştırmak istediklerini öne süren Destici, Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda sanki kimyasal silah kullanıyormuş gibi bir algı oluşturma amacına hizmet ettiklerini savundu.

Mustafa Destici, şöyle devam etti:

"Hainlik yapıyorlar. Tabii ki cezası neyse bununla karşı karşıya kalacak. Tabii oradaki hal ve tavırlarına baktığınızda bir militan gibi PKK'nın, HDP'lilerin kullandığı işareti kullanarak zafer işareti yapıyor. Yani kime karşı zafer kazandın sen? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı mı? Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı mı? Vatansever, milletperver hekimlere karşı mı? Kime karşı zafer kazandın? Gerçekten bunları anlamak mümkün değil. Tabii şunu da anlamakta güçlük çekiyoruz; On binlerce, yüz binlerce vatansever, milletperver hekimimiz, doktorumuz var. Bu tür terör örgütü destekçileri, bölücülüğe hizmet eden kişiler nasıl oluyor da Türk Tabipleri Birliği gibi bir kurumun başına geçebiliyor? Gerçekten bunu da anlamak mümkün değil. İnşallah bu da herkese bir ibretlik ders olmuştur. Herkes hukuk önünde hak ettiğinin karşılığını alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türk hukuku da elbette ki bölücülere karşı, vatan hainlerine karşı, devlet düşmanlarına karşı gereğini yapar."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliğinin kapatılması gerektiğine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Destici, "Şu andaki yapılan çalışma, hazırlık Türk Tabipleri Birliğinin kapatılması yönünde değil. Türk Tabipleri Birliğinin ismindeki Türk kelimesinin kaldırılması. Çünkü gerçekten mevcut yönetim Türk kelimesine uygun hareket etmiyor. İkincisi de mecburi üyelikleri kaldırmak. Yeni bir düzenleme. Bu da Tabipler Birliği başta olmak üzere Tabipler Birliği benzeri bütün meslek kuruluşlarıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Şu anda bu çalışma devam ediyor. Buraya bir çekidüzen verilecek. İşin doğrusu bu." ifadelerini kullandı.

Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonu konusundaki soruya da, "Çalışmalarını yapıyorlar. Yıl sonu yani aralık sonu enflasyon rakamları görülecek ve bunun üzerine de bir iyileştirme konulacak. Enflasyon rakamlarının üstünde bir asgari ücret artışını göreceğiz. Sadece asgari ücretle değil diğer çalışan kesimlerimizde de bunu göreceğimizi ümit ediyorum." yanıtını verdi.

Açıklamalarının ardından Destici, beraberindeki partililerle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'ı ziyaret etti.

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