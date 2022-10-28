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Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

AA

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri ve kent idarecileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, Türk milletinin ve kahraman ordunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında tek yürek olarak yer almasıyla yürütülen istiklal ve istikbal mücadelesinin binlerce şehit verilerek çok zor şartlar altında kazanıldığını belirtti.

Cumhuriyetin kurulmasıyla Türk milletinin dünya tarihinin kaydettiği ender başarılardan birini gerçekleştirdiğini vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bir kalkınma ve modernleşme projesi olarak uygulamaya konulan Cumhuriyet, demokratik, çağdaş, ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağı olmuştur. Geçen zaman zarfında eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda büyük gelişme sağlanmıştır. Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gerçekleştirilen değişimlerle Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki önemi daha da pekiştirilmiştir."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inancını hiçbir zaman kaybetmeyen bir milletin büyük zaferinin 99. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın coşkusunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin 100. yılına doğru emin adımlarla ilerlendiğini ifade eden Karacan, "Hem 2023 hedeflerimize ulaşmış olmanın sevinci hem de yepyeni hedeflere doğru birlik ve beraberliğimizle oluşturacağımız Yeni Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya göstermeye devam ediyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise Türk milletinin 100. yıla sayılı günler kala Türkiye Cumhuriyeti'nin katettiği yolları ve mücadeleleri hiçbir zaman unutmayacağını belirtti.

Özgürlüğün ve demokrasinin en güzel örneği olan, Kurtuluş Savaşı mücadelesinden büyük zaferlerle ayrılan Türkiye Cumhuriyeti'nin destansı tarihine sahip çıkarak yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Günay, "Burada Türk gençliğine çok büyük vazifeler düşmektedir. 2023 yılı hedefleri yani Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru giderken ülkemizi daha da yukarı taşımak için bütün gücümüzle çalışmaya ve oyun kurucu olarak rol almaya devam edeceğiz. Enerji, gıda ve savunma sanayi gibi birçok alanda dünya ülkelerini bir araya getiren ve her noktada arabulucu olan Türkiye Cumhuriyeti her zaman ve her şartta önemini korumaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Atatürk'ün, "En büyük eserimdir" diyerek büyük bir onur ve gurur duyduğu Cumhuriyetin, insan haysiyetine en çok yakışan rejim olduğunu kaydetti.

Büyükerşen, Cumhuriyet bağımsızlığın ve millet egemenliğinin tescili olduğunu aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu egemenlik bize demokrasinin yolunu sonsuza kadar açan en değerli unsurlardandır. Ancak önemli olan o yolu, Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında yürümek, ülkenin bağımsızlığını korumak, refahını vatandaşlarımıza en adil şekilde dağıtabilmektir. Bir rejim kağıt üzerinde ne kadar kusursuz olursa olsun, hayatlarımıza sunduğu imkanlar ölçüsünde değerlidir."

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da Anadolu topraklarına vatan, hürriyet, adale beraberlik mührünü vuran Türk milletinin, kazandığı zaferi Cumhuriyetle taçlandırdığını ve yönetimini milli irade üzerine bina ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin her renkten, her sesten, her kökten insanıyla geçmişten bugüne getirdiği birlik ve beraberlik mirasını yarınlara güvenle ve yılmadan taşıma azminde olduğunu aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Dil, din, ırk, mezhep farklılıklarına bakmaksızın bütün vatandaşlarının hak ve özgürlüğünü esas almaktadır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kast etmeye yeltenenlerin karşısında milletimizin hukuku, devletimizin adaleti daima var olacaktır. Bugün bizlere düşen, asırlardır sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde demokratik Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek olmalıdır. Türkiye, Cumhuriyetin 99. yılında, bu hedeflere Cumhurbaşkanımız liderliğinde birlik ve beraberliğini koruyarak, kararlılıkla yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti azim ve kararlılığıyla 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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