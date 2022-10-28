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BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de Erzurumlularla buluştu:

AA

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de Erzurumlularla buluştu:

ESKİŞEHİR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstedikleri gibi kararlar çıkmayınca ne anayasaya bakıyorlar ne yasalara bakıyorlar. Hakimlerin vicdanına ya da öndeki kanunlara göre karar verip vermediğine bakmadan işlerine gelmiyorsa militanlık yaparak kargaşa çıkarıyorlar. Anarşi ortamı oluşturuyorlar." dedi.

Destici, Eskişehir'de Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaretinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davanın duruşması sırasında aralarında CHP milletvekillerinin de bulunduğu kişilerin mahkeme heyetine yönelik söylemlerine ilişkin yargının verdiği karara herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi.

Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın 20 milyon liranın üzerindeki bir meblağla rüşvetten yargılandığını dile getiren Destici, "Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, duyduğum kadarıyla İstanbul İl Başkanı, Yalova'dan ve çevre illerden gelenler, mahkemeyi etkilemeye çalışıyorlar. Mahkeme salonu içerisinde nümayiş yapıyorlar, gösteri yapıyorlar. Hakimin verdiği ara karara tepki gösteriyorlar. Bir kere bu şunu gösteriyor. Yani militanca tavırlar bunlar. Bunlar bir milletvekilinin, bir il başkanının yapacağı işler değil. Yani çıkarsınız kararı beğenmiyorsanız dışarıda bunun açıklamasını yaparsınız ve tepkinizi gösterirsiniz. Şimdi burada gerçekten özellikle şerefli Türk hakimlerine ve savcılarına yönelik sözler, hakaret içeren sözler kabul edilemez." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekilli Ali Mahir Başarır'ın daha önce de Türk ordusuna ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iftirada bulunduğunu söyleyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz başından beri Büyük Birlik Partisi olarak şunu söyledik. Kürsü dokunulmazlığı dışında milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmalı. Hiçbir milletvekili ister adi suç olsun, ister bu tür suçlar olsun, ister devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne hakaret olsun, ister terörü övme olsun, bunlara bulaşamamalı. Bunları bulaştığında da normal bir vatandaş gibi hukukun önünde hesap vermesi lazım."

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle tutuklandığına değinen Destici, "Peki aynı iddiaları söyleyen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için bir şey oldu mu, olmadı. Niye? Dokunulmazlık zırhına sarıldı. Dolayısıyla buralarda dokunulmazlık zırhı işlememeli. Özellikle terör suçlarında asla işlememeli. Fezleke hazırlanması, fezlekenin Adalet Bakanlığına gitmesi, oradan meclise gelmesi, mecliste oylanması, bunlar gerçekten uzun süreler. Bence terörle ilgili suçlarla ilgili en azından bunlar kaldırılabilir, yeniden gözden geçirilebilir." ifadesini kullandı.

Destici, Cumhuriyet Halk Partililerin Yalova Adliyesi'nde yaptıklarını, gerçek yüzlerini ortaya koyması anlamında önemli bulduğunu vurgulayarak, "Çünkü hep ne diyorlardı? 'Yargıya baskı yapılmasın. Yargı siyasallaşmasın. Hakimler, savcılar serbest bırakılsın ve istedikleri gibi vicdanlarıyla yasalara ya da anayasaya göre karar versin' diyorlardı. İstedikleri gibi kararlar çıkmayınca ne anayasaya bakıyorlar ne yasalara bakıyorlar. Hakimlerin vicdanına ya da öndeki kanunlara göre karar verip vermediğine bakmadan işlerine gelmiyorsa militanlık yaparak kargaşa çıkarıyorlar. Anarşi ortamı oluşturuyorlar. Diğer taraftan da hakimlerimiz başta olmak üzere önüne gelene her türlü kabullenilemeyecek sözler ve hakaretlerde de bulunuyorlar. Ama burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Meydan boş değil. Yani tabiricaizse köy köpeksiz değil. Dolayısıyla da kimse değneksiz gezmeye kalkmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hukuk da gereğini yapar ve yapıyor." dedi.

Dernek üyelerine de seslenen Destici, şunları söyledi:

"Biz şuna inanıyoruz ve geçtiğimiz 100 yıldan itibaren şu söyleniyor ki 21. yüzyıl, Türk asrı olacaktır. Biz de buna inanıyoruz. Rahmetli Genel Başkan'ımız, şehit liderimiz, cennet mekan Muhsin Başkan, 'İşte bir hayalim var.' diyordu. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bir Türk birliği hayali. Şimdi Türk Devletler Teşkilatı'yla bu kısmen de olsa sağlandı. Orada Türk dünyasından da Azerbaycan başta olmak üzere temsilciler vardı. İnşallah bugün açıklanan program, hem Türkiye'miz için 85 milyonumuz için hayırlı olsun hem de Türk asrına giden 21. yüzyıl Türk asrı olacak buna inanıyoruz. Bu noktada yarın Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 99. yıl dönümü. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılı, 21. yüzyılın Türk asrı olması noktasında yeni bir başlangıç olacak. Bugün açıklanan bu 'Türkiye Yüzyılı' programı da inşallah büyük bir adım olacaktır diyorum. Tekrar milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için Türk dünyası için hayırlı mübarek olsun diyorum."

Konuşmasının ardından Destici'ye Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Atik tarafından tablo hediye edildi.

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