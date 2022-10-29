Sivrihisar'ın bağlarında üretilen üzümler dövme pekmeze dönüşüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin dinlendirilen üzüm suyunun derin fıçılarda dövülmesiyle ortaya çıkan lezzeti olan dövme pekmezi tezgahlarda yer bulmaya başladı.

Eylül ve ekim aylarındaki bağ bozumuyla toplanan üzümlerin ezilip, kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen pekmezin derin fıçılarda bir hafta boyunca dövülmesiyle hazırlanan dövme pekmez, kıvamı ve lezzetiyle beğeniliyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yaptığı açıklamada, ilçede yetişen üzümlerden geleneksel yöntemler ve yılların verdiği tecrübenin birleşmesiyle tadına doyum olmayan lezzette dövme pekmez üretildiğini belirtti.



Yüzügüllü, pekmezin tezgahlarda yerini almaya başladığını ifade etti.

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