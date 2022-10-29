Eskişehir'de Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi

AA

Eskişehir'de Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, TÜDAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kaya ve çok sayıda dinleyici izledi.

Atatürk'ün sevdiği "Çeçen Kızı", "Zülüf Dökülmüş Yüze", "Fikrimin İnce Gülü", "Çalın Davulları", "Yemen Türküsü", "Sarı Gelin", "Manastırın Ortasında", "Şu Dalmadan Geçtin Mi", "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Hey Onbeşli" parçaları, solist Arzu Gök tarafından yorumlandı.

Arzu Gök'e piyanoda Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Arman Artac, kemanda Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Özlem Akdeniz ve Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz, klasik kemençede Orhan Eryılmaz, vurmalı çalgılarda Özkan Tekmen ve neyde Deniz Aladağ eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivrihisar'ın bağlarında üretilen üzümler dövme pekmeze dönüşüyor
YEREL HABERLER Sivrihisar'ın bağlarında üretilen üzümler dövme ...
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de Erzurumlularla buluştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de ...
Eskişehir-İstanbul YHT hattında ek seferler devam ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir-İstanbul YHT hattında ek seferler devam ...
(Görüntülü)DESTİCİ: NASIL OLUYOR DA ÖRGÜT DESTEKÇİLERİ TTB GİBİ BİR KURUMUN BAŞINA GEÇEBİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DESTİCİ: NASIL OLUYOR DA ÖRGÜT ...
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
YEREL HABERLER Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Destici: Nasıl oluyor da örgüt destekçileri TTB gibi bir kurumun başına geçebiliyor
YEREL HABERLER Destici: Nasıl oluyor da örgüt destekçileri TTB gibi ...
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir ziyaretinde soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir ziyaretinde ...
AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı "Türkiye Yüzyılı" ...
Annesini öldüren sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimli 20 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Annesini öldüren sanığa haksız tahrik ve iyi hal ...
Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olaylarının sanığı hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olaylarının ...
Eskişehir'de yakalanan akü hırsızlığı şüphelilerinden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yakalanan akü hırsızlığı şüphelilerinden ...
Eskişehir'de aranan 122 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aranan 122 kişi yakalandı
2 kişiyi tüfekle rehin almıştı; 92 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER 2 kişiyi tüfekle rehin almıştı; 92 yıla kadar hapsi ...
Eskişehir'de annesini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Eskişehir'de annesini öldüren sanığa 20 yıl hapis ...
Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: Devrim
YEREL HABERLER Türk mühendislerin ilk yerli otomobil serüveni: ...
Eskişehir'de yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine ...
Eskişehir'de engelliler bireyselleştirilmiş eğitimle kazanılacak
YEREL HABERLER Eskişehir'de engelliler bireyselleştirilmiş eğitimle ...
AK Parti Eskişehir Teşkilatı 100 bin üyeyi ziyaret edecek
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir Teşkilatı 100 bin üyeyi ziyaret ...
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ...
Tramvayla cipin arasında sıkışan motosikletliyi aracı kaldırıp kurtardılar
YEREL HABERLER Tramvayla cipin arasında sıkışan motosikletliyi aracı ...
(Görüntülü)TRAMVAY İLE CİP ARASINDA SIKIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ, ARACI KALDIRARAK KURTARDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)TRAMVAY İLE CİP ARASINDA SIKIŞAN ...
Eskişehir Şehir Hastanesinde 4 yılda yaklaşık 8 milyon hastaya hizmet verildi
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesinde 4 yılda yaklaşık 8 ...
Eskişehir'de sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli ...
Eskişehir'de pansiyonlu okulların ekmeği meslek liselilerden
YEREL HABERLER Eskişehir'de pansiyonlu okulların ekmeği meslek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.