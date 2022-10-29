Eskişehir'de Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, TÜDAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kaya ve çok sayıda dinleyici izledi.

Atatürk'ün sevdiği "Çeçen Kızı", "Zülüf Dökülmüş Yüze", "Fikrimin İnce Gülü", "Çalın Davulları", "Yemen Türküsü", "Sarı Gelin", "Manastırın Ortasında", "Şu Dalmadan Geçtin Mi", "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Hey Onbeşli" parçaları, solist Arzu Gök tarafından yorumlandı.

Arzu Gök'e piyanoda Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Arman Artac, kemanda Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Özlem Akdeniz ve Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz, klasik kemençede Orhan Eryılmaz, vurmalı çalgılarda Özkan Tekmen ve neyde Deniz Aladağ eşlik etti.



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