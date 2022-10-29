Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

En güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Hava Meydan Komutanı Albay Ali İnci tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Sayın, Yüzügüllü ve İnci, ilçe meydanında törene katılanların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Sayın'ın konuşmasının ardından Yunus Emre Anaokulu öğrencileri "Atatürk Çocukları" adlı gösteriyi, Hasan Karacalar Ortaokulu öğrencileri de halk oyunları gösterisi sundu.

SEV Muzaffer Demir Anadolu Lisesi öğrencisi Dila Babacan tarafından "Atatürk ve Cumhuriyet" adlı şiir okundu.

İlkokullar arasında düzenlenen "Ulu Çınar Cumhuriyet" konulu resim, ortaokullar arasında düzenlenen "Ulu Çınar Cumhuriyet" konulu şiir ve Liseler arasındaki "Ulu Çınar Cumhuriyet" konulu kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, resmigeçit töreniyle sona erdi.

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