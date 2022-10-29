Eskişehir'de "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Bazı sivil toplum kuruluşları tarafından İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde başlatılan yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Vilayet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vilayet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.

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