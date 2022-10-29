Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş, marşlar söyleyip fener alayını izledi.

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene." diyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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