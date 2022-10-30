Eskişehir'de kaybolan 45 koyun dron ile bulundu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan 45 koyun, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Aşağıçağlan Mahallesi'nde yaşayan İ.G, kaybettiği koyunlarının bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede dron kullanarak arama ve tarama çalışması yaptı.

Ekipler, dron ile mahalle yakınlarında buldukları 45 küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

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