Eskişehir'de asayiş

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Odunpazarı ilçesinde bir evden 300 avro ile 31 bin doları çaldıkları iddia edilen M.Ç. ile Z.S'yi sakladıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü S.T'yi yakaladı.

"Hırsızlık" suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan S.T, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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