Eskişehir'de firari hükümlü uyuşturucu ile yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında "hırsızlık" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin ile 35 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Firari hükümlü Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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