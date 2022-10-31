Eskişehir'de 16 yaşındaki hastanın beyin kanaması ameliyatı başarı ile yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 16 yaşındaki hastanın beyin kanaması ameliyatının Yunus Emre Devlet Hastanesinde başarı ile yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'te yaşayan 16 yaşındaki erkek hastanın şiddetli baş ağrısı ve nöbet şikayetleri ile Bilecik Devlet Hastanesinin acil servisine başvurduğu, burada çekilen beyin tomografisinde beyin kanaması saptanan hastanın Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevkin yapıldığı belirtildi.

- "Anevrizmaya bağlı beyin kanamalarında ölüm riski yüksektir"

Yapılan görüntülemeler sonrası beyin anevrizması saptanan hastanın Op. Dr. Turan Kandemir ve Doç. Dr. Zeki Serdar Ataizi tarafından ameliyata alındığı ifade edilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"Yapılan başarılı ameliyatla hastanın beyin anevrizması klipsle kapatıldı. Ameliyat sonrasında herhangi bir sekeli olmayan hasta taburcu edildi. Anevrizmaya bağlı beyin kanamaları sıklıkla ileri yaştaki hastalarda görülmekte olup ölüm riski yüksektir, çocukluk çağında ise çok az rastlanılmaktadır. Kliniğimizde son bir yıl içinde iki tane çocuk hastamızda kanamış beyin anevrizması tespit ettik ve iki hastamızın da ameliyatını başarılı bir şekilde yapıp taburcu ettik. Doç. Dr. Zeki Serdar Ataizi, Op. Dr. Ersin Işıldı, Op. Dr. Turan Kandemir, Op. Dr. Özcan Aslanbaş, Op. Dr. Burak Eral'dan oluşan 5 kişilik uzman hekim kadromuzla yüksek riskli beyin ve omurga ameliyatları kliniğimizde başarı ile yapılmaktadır."

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