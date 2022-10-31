Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde "plazma kalem" üretildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Akan, Soğuk Plazma Laboratuvarı'nda plazma kalem üretti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, mekanik ve elektronik aksamlarının yanı sıra fikir yapısı ve plazma üretim mekanizması açısından orijinallik taşıyan plazma kalemin, piyasada satılan ve güzellik merkezlerinde kullanılan emsallerinden üstün özellikler sergilediği belirtildi.

Prof. Dr. Akan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunlara yer verdi:

"Ülkemize ait ilk ve yerli olma özelliği taşıyan plazma kalem, dünya genelindeki araştırma laboratuvarlarında şimdiye kadar üretilen cihazlardan enerji girişi, uygulama yapısı ve plazma üretim ünitesinin tasarımı bakımından farklı ve orijinaldir. Yerli plazma kalem, piyasada satılan ve güzellik merkezlerinde kullanılan kalemlerden üstün özelliklere sahiptir. Bu cihazlar tek tip doz ile çalışır. Bu nedenle farklı uygulamalara uyarlanmaları çok kolay değildir. Yerli üretilen kalem, enerji giriş ve gaz giriş parametrelerinin ayarlanmasına imkan verdiği için farklı uygulamalarda kullanım şartı sağlamaktadır. Soğuk plazmaların bakteriyel öldürücü etkisi bilindiği için bu tür kalemler ev, okul, hastane ve alışveriş merkezi gibi yaşam alanlarında da hijyen amaçlı tercih edilecektir. Özellikle banyo ve tuvaletlerde çamaşır suyu ile zararlı hijyen sağlama tekniğinin, sprey dezenfektanların yerini alacaktır."





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