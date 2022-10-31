Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü S.T'yi yakaladı.

"Hırsızlık" suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan S.T, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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