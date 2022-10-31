Eskişehir Valiliğince projelendirilen Eskişehir Şehir Hastanesi Geriatri Atölyesi'nin açılışı yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliğince projelendirilen Eskişehir Şehir Hastanesi Geriatri Atölyesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, kentteki Şehir Hastanesi'nin Kovid-19 salgını döneminde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, salgın zamanında Türkiye dışındaki ülkelerin yaşlılara bakmamak belli bir yaşı geçenleri hastanenin dışına bırakmak gibi Türk toplumuna hoş gelmeyen bir eylem içerisine girdiklerini söyledi.

Bu durumun Türkiye'de tam tersine yaşandığını ifade eden Vali Ayyıldız, şunları söyledi:

"Biz şunu dedik, bizim insanımız yaşlandıkça daha değerli ona ayrıca özen ve önem verilmesi gerektiği baş tacı edilmesi gerektiği. Onların yıllarca yapmış oldukları bu topluma vermiş oldukları hizmetten dolayı ne kadar büyük bir öneme haiz olmalarının bir göstergesi olarak bizde tam tersi bir süreç yaşandı. Bunun da bir göstergesini Geriatri Atölyesi'ni açarak bugün yaşıyoruz. Şehir Hastanesi bu öncülüğe adım attı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici ise 2014 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyanın artık yaşlı dostu olması gerektiğini ifade ettiğini belirterek, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin de bu sürece yaşlı dostu hastane olarak katkıda bulunacağı Geriatri Atölyesi'ni oluşturduklarını kaydetti.

Törene, Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Sanayi Odası Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

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