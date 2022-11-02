Eskişehir'de kuaförler yılbaşından itibaren pazar günleri izin yapacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Berberler Kuaförler Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, yılbaşından itibaren izin günlerinin pazar olarak belirlendiğini bildirdi.

Sarıkaya, yaptığı açıklamada, mesai saatlerinin uzun olduğunu aktararak, meslektaşlarının çalışma saatlerine ilişkin federasyon nezdinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Meslektaşlarının ailelerine vakit ayıramadıklarını dile getiren Sarıkaya, "Kapanış saatlerini kışın saat 21.00, yazın ise saat 22.00 olarak düşünüyoruz. Mesainin başlangıç saatine ise karışmıyoruz. Bu çalışmada da bayağı bir ilerledik. Şu anda Meclis'te, onaylanmak üzere. Meslektaşlarımızla paylaşacağız. 1 ay içinde gündeme geleceğini düşünüyorum." dedi.

Sarıkaya, haftada bir gün izin kullanma konusunun yıllardan beri verdikleri bir mücadele olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunda komisyon üyesi olduğunu anlatan Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Bu konuyla alakalı devamlı Ankara'ya Meclis'e gidildi, gelindi. Bu kararın çıkması için çok mücadele verildi. Biz de son rötuşları yaparak bu kararın Meclis'ten çıkmasını sağladık. Sabah saat 08.00'de iş yerlerimize giriyoruz, gece 23.00'e kadar çalışıyoruz. Bu nedenle bir gün mutlaka dinlenmemiz gerekiyor. Devletimiz gün ayarlamalarını valiliklerin meslek temsilcileriyle birlikte yapmasına karar verdi. Tabii burada da değişik günler çıkıyor. Bizim 1500 üyemiz var, bunların 500'ü kadın kuaförü. Bu nedenle farklı günlerde tatil yapılmasını isteyen üyelerimiz oluyor. Kuaförleri, güzellik salonlarını ve dövmecileri temsil ediyoruz. Onların adına konuşuyoruz. Bu nedenle Eskişehir'de izin günü pazar olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2023'ten itibaren uygulanacak. Pazar günleri dükkanlar kapalı olacak ama özel günler için yapılacak çalışmalara izin veriyoruz."

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