Eskişehir'de İl Ambulans Servisine bağlı 2 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İl Ambulans Servisine bağlı 2 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu düzenlenen törenle hizmete alındı.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, törende yaptığı konuşmada, Eskişehir'in bölgede bir sağlık üssü durumuna geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Eskişehir genelinde bulunan 41 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna, Tepebaşı-16 ve Odunpazarı-16 no'lu istasyonlar eklenerek sayımızı 43'e yükseldi. Açılışla birlikte Acil Sağlık Hizmetleri personeli başta Eskişehir olmak üzere ihtiyaç dahilinde tüm bölgeye hizmet verecek. Eskişehir özelinde bu istasyonlarında hizmete girmesi ile 4,5 dakika olan vakaya ulaşım ortalamamız daha da aşağıya inecektir. Eskişehir İl Ambulans bünyesinde hizmet veren motosikletli ambulans, araç trafiğine kapalı alanlarda ve trafik sıkıştığında vakalara ulaşmada önemli bir rol oynuyor. 2022 yılında havaların ısındığı mayıs ayında aktif göreve başlayan motosiklet ambulanslarımız, toplam 1195 vakaya ortalama 3 dakika ulaşmışlardır. Bu sayede kara ambulanslarımıza büyük destek olmuşlardır."

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlenen açılış törenine, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ersin Işıldı, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ile çalışanlar katıldı.

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