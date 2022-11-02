Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de gençlerle bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Yurt dışına gidin, görmek için, bilginizi, görgünüzü geliştirmek için, daha iyi eğitim almak için, aldığınız eğitimi geliştirmek için, turistik amaçla gidin. Ama döneceğiniz, hayatınızı geçireceğiniz, çocuklarınızı yetiştireceğiniz yer burası." dedi.

Eskişehir'de Kanlıpınar Şehitliğini ziyaret eden Özdağ, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Daha sonra Özdağ, beraberindeki partililerle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sevinç Uluçeşme ile kentteki bazı esnafa ziyarette bulundu.

Bir kafede gençlerle bir araya gelen Özdağ, yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerine doğru gidildiğini hatırlattı.

Gençlere umutsuz olmamaları gerektiğini ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Bu ülkeyi terk etmeyi düşünmeyin. Hepinizin Atatürk'ü son derece sevdiğinden eminim. Atatürk'ü bizim sevmemiz turistlerin Türkiye'yi sevmesi gibi olmaz. Fiyatlar artsa da hava kötü olsa da burası bizim ülkemiz ve biz bu ülkeyi seviyoruz. Biz bu ülkeyi turist gibi sevmiyoruz. Biz bu ülkeyi Türk gibi seviyoruz. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde size bıraktığı, verdiği bir görev var. Diyor ki 'çok daha ağır şartlar altında dahi bu vatan size emanet. Siz savunacaksınız.' Yurt dışına gidin, görmek için, bilginizi, görgünüzü geliştirmek için daha iyi eğitim almak için, aldığınız eğitimi geliştirmek için, turistik amaçla gidin. Ama döneceğiniz hayatınızı geçireceğiniz, çocuklarınızı yetiştireceğiniz yer burası. Annenizin, babanızın, dedenizin mezarını ziyaret edip dua edeceğiniz yer burası. Hakikaten Türkiye yirmi yılda çok ağır bir tahribat gördü. Çok ağır zararlarla karşı karşıya kaldı. Ama burası bizim evimiz. Evimizde sağ sol çatladığı zaman badana, boya döküldüğü zaman evi bırakıp başka eve gitmiyoruz. Tamir ediyoruz. Biz de bu evi tamir edeceğiz."

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