Eskişehir'de diyanete bağlı kurumlarda deprem tatbikatı yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Müftülük binasında Vali Erol Ayyıldız, İl Müftüsü Bekir Gerek ve AFAD İl Müdürü Recep Bayar'ın da takip ettiği tatbikat, alarm verilmesiyle başladı. Tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Gerek, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de idari binalar, müftülük binaları, eğitim merkezleri ve Kur'an kurslarında bu tatbikatın eş zamanlı düzenlendiğini bildirdi.

Eskişehir'deki 270 Kur'an kursunun yanı sıra 4-6 yaş ve hafızlık Kur'an kursları dahil 5 bin 500 öğrencinin tatbikatta yer aldığını belirten Gerek, "Ayrıca eğitim merkezi, bir dini ihtisas merkezi ve toplam 200 personelimiz de bu tatbikata katıldı." dedi.

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