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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESO Başkanı Kesikbaş ve Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den Togg açıklaması

AA

ESO Başkanı Kesikbaş ve Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den Togg açıklaması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretimine başlanan Togg ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kesikbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 29 Ekim'deki açılışta, Eskişehir'de üretilen Devrim otomobili ile Togg'un yan yana sergilendiğini hatırlattı.

Eskişehir'in her zaman ilklerin kenti olduğunu belirten Kesikbaş, şöyle devam etti:

"Özellikle Eskişehirliler için iki onur var. Biri Devrim otomobili, öbürü de Togg'un ilk yerli ve milli marka olması. Eskişehir, 1894’ten beri vagon, lokomotif ve cer motoru üretimi sağlayan bir kent. Bundan 20 sene öncesine kadar F-16 ile ilgili birçok yenilik ortaya çıkarmış bir şehir. Bununla beraber Devrim de burada üretilmiş. İlk kez helikopterlerin aktarma organları Eskişehir'de yapıldı. İHA ve SİHA’ların motorları Eskişehir’de üretiliyor. Bununla birlikte turbo şaft helikopterin motorları Eskişehir’de üretiliyor. Ford Otosan’da, Türkiye’nin ilk kamyon şanzımanı Eskişehir’de üretiliyor. Eskişehir, demir yolu kenti olması sebebiyle teknolojiyi her zaman ilk elde eden kentlerden biri.

Devrim’le başlayan süreç sadece Togg’la kalmasın. İnanıyorum ki Türkiye’de onlarca daha Togg’a benzer ürün geliştirilecek. Eskişehir’de bildiğim birkaç şirketimiz halihazırda Togg’la çalışıyor. Yakın gelecekte inanıyorum ki yazılımdan tutun işin bataryasına kadar birçok tesis Eskişehir’de kurulacak. Eskişehir, Togg’la ilgili yakın zaman içinde çok önem arz edecek bir kent haline gelecek. Çok önemli şirketlerimiz var. Muhtemelen birkaç yıl içinde Togga entegre olacağız. Biz de Eskişehir Sanayi Odası olarak Togg alacağız. Togg, Türkiye’de bundan sonra kamudan özel sektöre kadar birçok yerde gerek makam aracı gerekse şirket aracı olarak fazlasıyla göreceğimiz bir araç."

- Eskişehir OSB, ilin plakasına ithafen 26 adet Togg almayı planlanıyor

Nadir Küpeli ise Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobiline imza atan şehrin sanayicileri olarak her zaman yerli ve milli çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk milli otomobilinin üretildiği şehrin bireyleri ve sanayicileri olarak bu projenin her yönüyle gurur duyduklarını ifade eden Küpeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her alanda büyüyen ve gelişen Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri, katma değerli ihracatın ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış dev bir eko sisteme sahip olan Eskişehir OSB olarak yerli ve milli çalışmaları her zaman destekledik ve destek olmaya devam ediyoruz. Dünyadaki otomobil üreticilerinin yatırım planlamalarına baktığımızda gelecek 10 yılda, 300 milyar dolarlık elektrikli araç üretimine yönelik yatırım bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. Küresel güç olmak istiyorsak, biz de bu pazarda kendi yerli otomobilimizle olmalıydık. Türkiye’nin İlk milli otomobilin üretildiği şehrin bireyleri ve sanayicileri olarak bu projeyle gurur duyuyoruz. Seri üretim bandından çıkacak her Togg, ülke ekonomisinin vitesini de yükseltecektir. Üretilen her Togg ülkemiz ekonomisine ve bunun üretimine katkı sağlayan yerli firmalarımıza ile bu tesislerde çalışan binlerce insanımıza çok büyük katkılar sağlayacaktır. Togg'u bir hayal olmaktan çıkartıp ayakları yere basan bir proje haline getiren Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'na ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Togg, Türkiye yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacaktır. Uluslararası arenada Türkiye'nin vitrin ürünlerinden olacağı gibi beraberinde otomotiv yan sanayisine bağlı birçok sektöre de büyük canlılık katacaktır. Eskişehir sanayisinde üretilen ürünlerinde yer aldığı Togg'dan Eskişehir OSB Müdürlüğü olarak şehrimizin plakası 26 olduğu için mart ayında satışa sunulacak yerli otomobilimizden şimdiden 26 adet alacağımızı açıklıyorum. Gelecek artık elektrikli araçlarda ve otomotiv sektörü dünyada ve ülkemizde çok ciddi bir değişim geçirmeye başladı. Bizde Eskişehir OSB olarak vizyoner bir bakışla yerli ve milli elektrikli aracımıza hem satın alarak hem de parçalar üreterek her şekilde destek olmayı sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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