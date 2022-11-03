Eskişehir'de polise ateş açan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kendisini takip eden polise ateş açarak kaçan cezaevi firarisi, saklandığı evde gözaltına alındı.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak'ta cezaevi firarisi Umut K'yi takibe aldı.

Polislere doğru silahla ateş açarak kaçan Umut K, sokaktaki bir eve saklandı.

Bölgeye Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hakkında çeşitli suçlardan arama kararı da bulunan firari hükümlü, dronların kullanıldığı operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan Umut K, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Cezaevi firarisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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