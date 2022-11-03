Eskişehir'de eşini bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadın sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sibel Y. (25) ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Sibel Y. eşinden boşanmak istediğini ancak kabul etmediğini, bu nedenle tartıştıklarını anlattı.

Eşinin kendisini darbettiğini belirten sanık Sibel Y, "Bu nedenle uzaklaştırma aldırmıştım. Olay günü de zaten tartıştık. Eşimle boşanma sebebiyle tartıştık. Bana, 'seni öldürürüm, çocuklarını elinden alırım' dedi. Eşim tartışma sırasında evden bıçağı aldı. Beni tehdit etti, komşumuz olmasaydı benim hayatım söz konusuydu. Ben bıçağı onun elinden almaya çalışırken bıçak ona denk geldi. Onun elinden bıçağı ben aldım. Eşime bir kere sol göğüs kısmından bıçak darbesi vurdum. Apar topar pansuman yaptırmaya gittim. Sonra da eşime yardım etmek için ambulans çağıracaktım fakat eşimi evde bulamadım." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Eskişehir'de geçen yıl 27 Ekim'de Sultandere Mahallesi Nurullah Ataç Sokak'ta Tahir Y. (35) ile eşi Sibel Y. (24) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sibel Y, eşi Tahir Y'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

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