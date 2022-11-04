Eskişehir'de çapa motorunun altında kalan kişi öldü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çapa motorunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Tüfekçi (79), Hürriyet Mahallesi Kesentaş mevkisindeki bahçesinde bulunan odunları çapa motoruna yükledi.

Manevra sırasında düşüp motorun altında kalarak yaralanan Tüfekçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tüfekçi'nin cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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