Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı 107 bini aşkın yolcuya hizmet verdi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanının 1 Kasım itibarıyla yıl içinde hizmet verdiği toplam yolcu sayısı 107 bini aştı.

ESTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, havalimanından 1 Kasım itibarıyla 1004 uçuş, 3 bin 770 eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

Yılın ilk 10 ayı esas alınarak elde edilen veriler kapsamında yolcu sayıları Kovid-19 salgını öncesi 2019 yılı aynı periyoda göre yüzde 42, yıllık en yüksek yolcu sayısının kaydedildiği 2018'in aynı periyoduna göre ise yüzde 21 artış gösterdi.

Kış döneminde de devam edecek uçuşların planlı varış ve kalkış saatleri "https://hph.eskisehir.edu.tr/" web adresinde yayınlanıyor.

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