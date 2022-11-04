Eskişehir'de 1 kilo 100'er gram doğan ikizler 2,5 ay sonra annelerine kavuştu

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Şehir Hastanesinde gebeliğin 29'uncu haftasında 1 kilo 100'er gram ağırlığında dünyaya gelen, erken doğuma bağlı beyin kanaması geçiren, kalpleri de duran çift yumurta ikizleri 76 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hem sağlıklarına hem de ailelerine kavuştu.

Şeyma ve Berat Aslıipek çiftinin ikizleri 19 Ağustos'ta doğdu. Doğum sırasında kalpleri duran ve beyin kanaması geçiren ikizler, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alındı.

Bir hafta entübe edilerek solunum desteği verilen Göktuğ ve Göksu adlı bebekler, tedaviye olumlu yanıt vererek yoğun bakımda 2,5 ay süren yaşam mücadelelerini kazandı. 1 kilo 100'er gram doğan ve 2 kilo 700'er gram ağırlığa ulaşan ikizler taburcu edildi.

Şeyma Aslıipek, AA muhabirine, zorluklar yaşadığı gebelik dönemini sürekli yatarak geçirdiğini söyledi.

Şehir Hastanesinde geçirdiği 15 günlük sürecin ardından doğuma alındığını anlatan Aslıipek şöyle konuştu:

"Erken doğuma bağlı beyin kanaması geçirdiler. Beyin damarları ince olduğu için böyle bir şey yaşamışlar. Bu arada doğum sırasında da kalpleri durduğu için canlandırma işlemi yapılmış. Doğumdan sonra birkaç hafta entübe kaldılar. Solunum desteği uygulandı. Çok şükür 76 gün süren yoğun bakımdaki tedavi süreçlerini tamamlayıp sağlıklı şekilde hastaneden çıktılar. Yaşama tutunmak için çok savaştılar. Çok şükür bu aşamaya geldiler. Çok şükür taburcu oldular."

Aslıipek, bebekleri yoğun bakımdayken sürekli araştırmalar yaptığını ve tutunacak bir umut dalı aradığını aktardı. Önemli bir yol katettiklerini dile getiren Aslıipek, "İnşallah, bundan sonrasını da sağlıkla atlatırız. 8 yaşında bir kızım daha var. O da kardeşlerini heyecanla bekliyor." dedi.

Aslıipek, bu süreçte kendilerine destek veren Perinatoloji Uzmanı Dr. Zafer Bütün, Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Egemen Yıldırım ve ekibi ile hastane yetkililerine teşekkür etti.

- "İki bebeğimiz de sağlıklı şekilde taburcu oldu"

Bebeklerin doğumunu gerçekleştiren uzman Dr. Zafer Bütün de çift yumurta ikiz gebeliği olan Şeyma Aslıipek'in hamileliğinin 23'üncü haftasında hastaneye başvurduğunu bildirdi.

Anneyi yakın takibe aldıklarını anlatan Bütün şunları kaydetti:

"Bu sürede bebeklerin akciğerlerinin gelişmesi için medikal tedaviler uyguladık. Çocukların beyin koruyucusu etkisi için magnezyum tedavisine başladık. Daha sonra ağrıları artınca 29'uncu haftada erken doğum planlamak zorunda kaldık. Hastamız yenidoğan servisinde uzun süre yattıktan sonra iki bebeğimiz de sağlıklı şekilde taburcu oldu. Herhangi bir problemleri yok."

Bütün, ikiz gebeliklerde tekile göre erken doğum riskinin fazla olduğuna dikkati çekerek söz konusu anne adaylarının yakın takip altında olması gerektiğini sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.