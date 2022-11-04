Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 15 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 400 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 8 bin 542 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. 4 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 4 kişiden 4 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi. 3 kişide bulunan 31,82 gram esrar, hassas terazi ve 10 sentetik ecza hapa el konuldu.

94 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 14 işletmeye adli ve idari işlem yapıldı. Kontrol edilen 587 araç arasında 33 sürücüye 46 bin 338 lira cezai işlem uygulandı.

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